調高陪審員證人津貼 增幅介乎1.9至7.1%

【本報訊】政府昨日刊憲，公布行政長官會同行政會議本月25日作出的《2023年陪審員津貼（修訂）令》，及《2023年淫褻及不雅物品管制（修訂）規例》，分別增加陪審員的津貼，以及淫褻物品審裁處審裁委員的酬金，陪審員一天津貼會增加7.1%至995元，而審裁委員的酬金則增加約1.9%，工作不少於半天為1,055元， 或工作不足半天為530元。當局同時調高刑事訴訟程序及死因裁判官的研訊中證人津貼，政府將於本月10日以先訂立後審議的程序，向立法會提交有關酬金修訂。

陪審員每日加至995元 現時陪審員的最高額外津貼，每一天或不足一天為930元，當局建議增加7.1%至995元；至於審裁委員的酬金，現時工作不少於半日的酬金為1,035元（不足半日為520元），日後會增加1.9%，至1,055元（不足半日為530元）。

至於普通證人每一天的最高津貼，亦會由現時的615元，增加6.7%至655元，若工作不超過4小時，津貼亦會增加至325元；專業人士及專家證人的每天最高津貼，亦由3,210元增加2.5%至3,290元。

政府表示，增加津貼額是為了減低公眾人士，因出任陪審員或以證人身份出庭作證而蒙受的經濟損失。有關立法程序完成後，終審法院首席法官將會指定經調整的陪審員、證人及審裁處審裁委員的津貼額或酬金額的實施日期。