支援劏房家庭 促重推N無津貼

落實能源補助 增設社工隊支援 因應入住劏房及天台屋等不適切居所的人士，政府曾推出多種紓緩措施，但並非人人受惠。勞工及福利局局長昨日到香港社會服務聯會出席會議，關注基層住屋聯席趁機遞交意見書請願，要求當局重推相關政策，包括「N無津貼」、落實「夏季能源補貼」，以及設立「劏房戶支援社工隊」等，以針對援助非公屋非綜援家庭需要。

聯席指出，政府早前表示無意再次推出「N無津貼」，改以「現金津貼試行計劃」作替代方案，紓緩非公屋非綜援家庭在輪候公屋時面對的經濟壓力，惟翻查立法會資料發現，兩項津貼計劃相差接近5萬宗申請，推斷原因或與申請條件不同有關，導致有個別家庭未能受惠，包括「非長者一人公屋申請家庭」、「未有申請公屋但現時居於劏房的市民」等，故此希望政府可以考慮重推「N無津貼」，紓緩以上未能受惠家庭的經濟壓力。

聯席續指，過去調查發現，近八成受訪者在炎夏時會有增加使用水費情況，另高達九成半受訪者在炎夏時會增加使用電力，作消暑之用，加重其生活開支負擔。聯席希望政府能為基層市民提供「夏季能源補貼」，一人家庭300元、二人家庭500元、3人家庭或以上700元，於每年6月至9月份，每月直接向租戶發放，以減輕劏房住戶能源支出壓力，避免劏房戶為節省開支，而縮短使用降溫電器時間，以及生活在高溫下所招致的不良影響。

協助紓緩租務迫遷等問題 該團體特別指出，劏房戶居於狹窄且惡劣的環境中，且要面對高昂呎租及水電被濫收等情況，同時有些住戶更面對精神困擾及親人照顧困難等問題，故劏房戶易處於較脆弱狀態。他們建議，社會福利署撥款設立「劏房戶支援社工隊」，透過專責社工於劏房較為密集的社區提供服務，例如協助申請紓緩經濟壓力的援助、租務問題及迫遷等。