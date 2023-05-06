贍養費機制落後 議員倡設局追收

【本報訊】本港離婚的數字不斷上升，部分更涉拖欠贍養費問題。有議員指因當前司法程序過於繁複等問題，令單親人士在追討贍養費時存在較大困難，更批評有關機制20多年來無改善，社會上有人建議成立贍養費局亦未獲政府接納。在論壇的出席者則建議，應成立贍養費局賦予執法權以追收贍養費等措施。

跨境婚姻 離異難追討 議員江玉歡昨日在論壇批評，政府多年來在設立處理贍養費專門部門、檢討及完善贍養費機制方面態度躲閃、拖延，讓贍養費拖欠問題不斷升級。議員林素蔚則稱，現行贍養費追討制度的核心問題，在於完全依賴支付方的主動配合。

議員林新強指，香港離婚贍養費安排與機制20多年從未改進，民間要求設立贍養費局的建議政府一直未予採納。此外，近年跨境婚姻人數逐年攀升，有關跨境離婚的贍養費安排及如何處理拖欠贍養費問題需政府重視，雖然《內地婚姻家庭案件判決（相互承認及強制執行）條例》已於去年正式生效，但若空有法律框架而無執行機構，將難以解決跨境離婚追討贍養費的實際問題。