首季食肆總收益 按年飆七成

【本報訊】首季食肆收益續升，政府統計處昨日發表的最新食肆收益及購貨額臨時數字顯示，今年首季食肆總收益價值的臨時估計為276億元，按年上升81.7%。同期食肆購貨總額的臨時估計為90億元，按年增73.8%。扣除期間價格變動的影響後，首季的食肆總收益以數量計按年上升74.0%。不過，今年首季較上季比較，經季節性調整的食肆總收益以價值計僅升3.6%。

酒吧升幅最大 達7.1倍 而按食肆類別分析，今年首季中式餐館的總收益以價值計按年上升近1.3倍；非中式餐館的總收益則增85.8%。快餐店的總收益以價值計升38.6%。酒吧的總收益以價值計飆逾7.1倍。至於雜類飲食場所，其總收益升36.7%。港府表示，隨着復常和訪港旅客反彈，食肆業務在今年首季顯著改善，展望食肆業務將繼續受惠於個人消費和訪港旅遊業的復甦，而新一輪消費券的發放亦會有幫助。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，是次升幅於預期之內。他解釋去年首季正值第5波疫情，於低基數效應下，今年首季港府放寬防疫措施，2月起又分階段通關，當時已預計2月食肆生意升至100億元。 黃家和預期，第二季的食肆收益會下調。他期望內地旅客續升，加上政府推出「開心香港」、消費券計劃，促使食肆於第3季持續復原。