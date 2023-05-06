前年移嘉道理中心 國安檢國殤之柱

【本報訊】執法部門國家安全處昨早持法庭手令採取搜查行動，在元朗檢取一件與一宗「煽動他人顛覆國家政權罪」案件有關的證物。據了解，檢走的為早年擺放於港大，及後移送至港大嘉道理中心存放的「國殤之柱」。國殤之柱創作者高志活回覆傳媒查詢時，斥國安處行動令人無法接受及無理。據了解，國安處調查的方向，包括前年年底支聯會有否拖延，甚至拒絕港大校方移走國殤之柱。

創作者稱事前未被知會 創作者丹麥藝術家高志活表示，從新聞得知國殤之柱被檢走，稱從沒有人為此向他諮詢或通知他，批評事件令人無法接受。他又指，該雕塑是他的個人創作，無人煽動他展出國殤之柱，所有與國殤之柱相關的費用亦是由他自行支付。

國殤之柱是高志活在1997年六四前借予支聯會供在香港永久展覽，並在1998年獲港大學生會全民投票通過永久擺放。自《港區國安法》生效後，港大以雕塑老化及有刑事法律風險為由，於2021年12月23日將國殤之柱拆除並遷離校園，存放在嘉道理中心一個貨櫃內。

消息指，今次涉及的案件是已解散的支聯會涉嫌煽動他人顛覆國家政權案。翻查資料，已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪。

香港大學發言人回覆，確認警方昨早出示搜查令，於元朗港大嘉道理中心內取走一件證物。