港協：冰協無向主辦方交載國歌USB

【本報訊】香港冰球協會日前就2月底波斯尼亞世界冰球錦標賽播錯國歌事件提交書面調查報告，當中否認多項港協暨奧委會的指控。港協暨奧委會昨日表示，冰協沒有預備載有國歌的USB手指並向賽事主辦方提交，並指出相關報告中多次提及失實指控，又稱從沒指控冰協不尊重國歌。港協又指，現正審視冰協於本周四提交的書面調查有關的報告文件，並盡快於本月中召開特別董事局會議進行商討。

港協指從沒「指控」冰協不尊重國歌。維護國歌和區旗尊嚴是大是大非的議題，港協在回應傳媒查詢，以及向冰協發出的函件均清楚表達冰協未能按相關《指引》的要求處理國歌，未能對國歌予以莊嚴的處理，此立場被曲解為「指控冰協不尊重國歌」，實有誤導和轉移視線之嫌。

對於USB手指爭議，港協指出，冰協於3月1日發出的公開聲明及其後的電郵均表示，已在比賽前向賽事主辦機構提供正確版本的國歌，惟當中並沒有交代於何時及何地以硬件形式（USB手指）把國歌交予賽事主辦機構，以及有否要求賽事主辦機構以書面確認收妥。雖經港協暨奧委會多番追問，冰協於3月10日的報告始終沒有交代，直至在3月20日提交的報告，冰協才提供資料。

冰協：主辦方拒收 基於港協所述，冰協領隊關婉儀回應表示，港協對冰協信件內容有誤解，載有國歌的USB在第一次與主辦機構偶遇時她手頭上確實沒有，但在第二次見面時已帶同，但對方稱已有國歌拒收，因此冰協日前發出的信件在內容事實上沒有任何不實地方。關指，若港協仍有保留，她百分百同意簽署任何授權信件，讓港協直接向當地相關當局或人員取證了解事件。港協方面則再回應指，無得悉冰協與主辦機構有兩次會面。