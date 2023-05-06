酷暑殺到 6月7月日馬改黃昏作賽

【本報訊】鑑於夏季酷熱天氣的挑戰愈來愈大，經過深入的評估後，香港賽馬會已獲港府支持於今個夏季舉行黃昏賽事。頭場將於下午4時預計當氣溫降低時舉行。至於最後一場賽事，若當天是舉行10場賽事，尾場將於晚上8時50分舉行；若當天舉行11場賽事，尾場則於晚上9時半開跑。全部黃昏賽事均在沙田馬場舉行，日期為2023年6月4日、10日、18日和25日；以及7月1日、9日和16日。視乎今個夏季舉行黃昏賽事後的效果、各持份者的意見及因而產生的相應調整，馬會將考慮在未來馬季繼續於6月和7月實施黃昏賽事安排。

不減彭福公園開放時間 為確保黃昏賽事順暢進行，馬會正與政府部門及服務提供者，包括運輸機構敲定安排。場外投注處、電話投注服務及馬場餐飲設施的服務時間將會作相應調整。至於彭福公園的開放日數及時間將不會減少。馬會致力為顧客帶來最佳體驗，力求將不便減至最低。馬會將於推行黃昏賽事前，透過不同的通訊渠道發放進一步細節。

馬會行政總裁應家柏表示，馬匹及賽事參與者，包括騎師、馬房和賽道職員、馬主、會員和顧客的福祉，對馬會而言是至關重要。由於6月和7月的氣溫愈來愈高，黃昏賽事將有助保障他們的福祉和安全。並衷心感謝所有持份者支持這項必須的改變。馬會賽馬事務執行總監夏定安指，馬會長期持續改善去提升福祉及安全，包括採納合適工作程序以應對轉變的情況；馬會亦率先將「暑熱壓力指數」這一氣溫測量方法應用於賽馬活動，並採取相應的緩解措施。

馬會一直採取應對夏天酷熱天氣的措施，包括工業規模的噴霧風扇、縮短馬匹賽前和賽後的步驟、補充水分程序、降溫方法及專業獸醫緊密監察健康情況。舉行黃昏賽事令馬會現時應對高溫的措施更為完善。

香港天文台及馬會天氣監察紀錄的分析顯示，夏季的氣溫變得愈來愈高。與10年前（2008至2012年）相比，2018至2022年間的6月和7月，酷熱天氣日數增加近兩倍至99日。政府最近更宣布新增「極端酷熱」級別，代表氣溫達到攝氏35度或以上。此外，去年6月及7月的數據顯示，氣溫在中午過後升至最高，然後逐漸下降。