社區檢測中心 下周六起停運

多國撤入境規限 驗疫需求大減 本港新冠疫情緩和，以及政府取消社交距離及防疫措施，社會全面復常，市民檢測需求已大減。為善用資源，港府昨日公布，本港現時所剩下的5個社區檢測中心及檢測站，將由下周六（13日）起全面停止運作，而政府會繼續密切監察新冠病毒及其他傳染病的最新情況；呼吸系統科醫生則認同停運安排。

政府發言人表示，隨着社會全面復常，世界各地亦陸續撤銷入境出行前的核酸檢測要求，本港核酸檢測服務的需求近日已降至甚低水平。新冠肺炎現被視為上呼吸道疾病進行管理，當局指決定全面停止運作社區檢測中心及檢測站符合疫情最新發展及風險管理原則。

專家籲不適 應快測求診 呼吸系統科專科醫生梁子超認為，關閉檢測中心對大眾影響不大。他指出，仍開放的5間檢測中心主要服務對象為打算外遊的港人，而入境地需要旅客出示檢測證明，例如早前日本要求未打3針的旅客做檢測；不過隨着多國撤銷檢測的規定，檢測的需求已大大減少，毋須再佔用社區用地營運檢測中心。

梁子超續表示，市民如果有不適，可以自行做快測或直接求醫，尤其年長或抵抗力較低的高風險人士，醫生可按需要安排做核酸檢測，以及盡早處方新冠口服藥，以減低重症及死亡風險。他又說，快測雖然敏感度低，但只要持續做測試兩三日，相信已能反映實況。

該5個即將停運的社區檢測中心及檢測站，分別位於中環愛丁堡廣場、銅鑼灣的禮頓山社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田的瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，會盡快回復至其原有的社區及康樂用途。而早前釋放的80個社區及康樂場地已經全數交還予場地管理人。

梁子超