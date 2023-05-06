6空置校舍地 3幅研作房屋發展

【本報訊】規劃署昨日公布，已更新經中央調配機制檢視的空置校舍用地報告，並已上載至規劃署網站。以上報告反映最新一輪的檢討結果，並檢視6幅空置及即將空置校舍的長遠用途。其中3幅用地建議作房屋發展；兩幅用地建議作政府、機構或社區用途；餘下一幅用地建議部分作房屋發展，部分作政府、機構或社區用途。

該署表示，自2011年實施中央調配機制，至今規劃署已先後檢視了共256幅空置/即將空置校舍。其中大部分用地，即164幅，已善用作/將用作包括公共房屋，及各種政府、機構或社區用途。另外43幅用地可供申請作社區、機構或非牟利用途，兩幅用地則礙於不同原因現時未能提供使用。

報告上載規劃署網站 餘下47幅用地全部或大部分屬私人土地，該類土地的使用一般由私人土地擁有人經參照適用的法定規劃用途及地契條款決定。就用地的最新情況，公眾人士可聯絡有關的管理單位。

有關報告已上載至規劃署網站，並存放在規劃署設於北角政府合署和沙田政府合署的規劃資料查詢處供市民參閱。