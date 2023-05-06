跨境生銳減 教局：未考慮校舍改建宿舍

【本報訊】立法會委員會討論疫情下對跨境學生的支援及恢復面授課堂安排。有議員關注政府有否政策以鼓勵內地港生回港就讀，教育局局長蔡若蓮表示，政策初衷固然將學生利益放在首位，如果他們住在關口附近，當局十分歡迎並鼓勵他們回港讀書，相反如居住較遠地方，但同時亦希望在大灣區的港人子弟學校就讀，政府同樣有措施作出相對支援。

各區人數分布不均 蔡若蓮表示，跨境學生人數下降，與2013年實施以來的「零雙非政策」有關，令跨境生在各區分布不平均，以黃大仙及葵青區為例，跨境中學生只有十數人，而北區則有4,300多人，形容部分地區的跨境生已看到「水尾」。

對於有議員建議當局將殺校校舍改建為宿舍，供跨境高中生居住，以免他們每天往返香港，蔡若蓮表示，現時跨境生人數已大幅銳減，質疑校舍重建後是否有足夠的學生入住，強調政策要合乎經濟效益。

據教育局文件顯示，今年2月22日小學、幼稚園恢復跨境生回港面授課當日，全港中小學校及幼稚園共有15,760名跨境生，較疫情前約27,000人少。