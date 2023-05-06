5校不獲辦小一 教局死撐非殺校

指開班線不宜再降 否認不近人情 有3間津貼小學近日獲告知新學年不獲批開辦小一，兩輪收生均距離開班門檻只差一人。教育局局長蔡若蓮昨日表示，學校收生不足情況逐步浮現，有5所小學因招生不足，新學年將不獲撥款開辦小一，但她強調當局並非「殺校」，校方有各種方案選擇，包括重置合併、改以私營模式開班，以及安排特別視學等。若有學生因受合併影響而不願在新校升讀，當局會為受影響學生提供支援。

蔡若蓮她認為，學校合併可以集中教學資源，但過程需要考慮學校位置、校舍的容納程度，以至學生及教師隊團的處理等。對於有學校離開班門檻只缺一人，仍然不獲開辦小一，社會有聲音形容這是「不近人情」。蔡表示，教育局規劃公營學校學位時，原則都是以學生的學習利益為先，加上「開班線」已由24人減至16人，認為不能夠無止境降低開班要求，否則會影響學生學習和群育發展。她續說，無論開班線定在多少人數，都有可能出現「差一人先夠數」情況，「你話16人爭一人不近人情，15人爭一人又不近人情」，反問「要去到幾多人先算近人情」。

為合併校受影響學生提供支援 對於救世軍中原慈善基金學校和韋理夫人紀念學校有傳合併，蔡表示知悉有學校考慮合併。但據了解，目前仍屬初步階段，要視乎合併年份，才得悉受影響的師生人數，以及具體落實的可行性。當局會為不願在新校升學的學生提供支援，並在原區尋找其他合適學校。

救世軍回覆查詢時則表示，因應港島東區學生人口下跌，以及回應社會需要和善用資源，故已於上月中旬向教育局表達重組意願，因此中原慈善基金學校將在新學年停止招收小一學生，相關安排仍尚待教育局批准，之後會另行公布。救世軍又指，中原慈善基金學校及韋理夫人紀念學校，現時分別共有344名和439名學生。