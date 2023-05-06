巴黎人酒店兇殺案 27歲內地男涉換錢喪命 姓李疑犯逃潮州就擒

【本報訊】澳門巴黎人酒店本周四揭發兇殺案，一名27歲內地男子被發現倒斃在酒店房間。當地執法部門交代更多案情，指事主生前從事換錢黨工作，與認識半個月的44歲內地男疑兇同住涉事房間，曾為疑兇進行非法兌換。疑兇在內地落網後，承認因金錢問題與事主爭執，曾以保溫壺襲擊死者頭部。執法人員相信事主被襲擊頭部後，再被掐頸導致窒息致死。

頭有裂傷 疑遭保溫壺施襲 案中的事主及疑兇均為內地人，其中疑兇姓李，於4月13日持通行證入境，逾期逗留；事主則在澳門從事換錢黨工作，4月28日入境。酒店職員於周四下午5時許發現事主伏屍房間床上，已出現屍斑，經執法人員檢查，發現其頭部有兩厘米裂傷，頭頸、口鼻及雙臂有多處瘀傷，初步相信死者被硬物襲擊頭部後，再被掐頸導致窒息致死，周圍亦布有血漬及打鬥痕迹，故立即啟動現場勘查程序，循兇殺案方向展開調查，並鎖定同房的李。

涉搶劫 17萬現金下落未明 執法人員經調查，發現李於本周三晚上11時最後一次進入房間，兩小時後拖着行李篋乘坐的士離去，周四凌晨6時經青茂口岸出境。執法部門遂向內地有關部門通報，在內地協助下，同日晚上11時許於廣東潮州拘捕他，涉嫌加重殺人及搶劫罪。

有人承認曾經用保溫壺襲擊死者頭部，但拒絕交代其他案情。而死者入住酒店時攜帶的17萬港元現金、手機和金戒指，相信被疑兇取走，正追查下落。