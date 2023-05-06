醃製食品重金屬超標 鹹魚最多

梁浩文

【本報訊】醃製食品的食用安全備受關注，繼散裝臘腸被驗出多種重金屬超標外，本報亦分別將包裝的臘腸、鹹魚、臘鴨及鴨肉交予專家檢驗其重金屬鉛、水銀、鎘及砷含量，結果發現這些加工食物同樣超標，當中以鹹魚最嚴重，水銀超標逾267倍。

今次檢測結果最值得關注的是鹹魚（詳見表2），多種重金屬含量中位列第一，其中鉛含量為3.65ppm，超標35.5倍；水銀則有13.44ppm，超出標準0.05ppm達267.8倍，至於鎘含量亦有1.54ppm，超標29.8倍。至於臘肉的重金屬含量亦需留意，其中水銀含量為8.19ppm，超標162.8倍，雖比起鹹魚及臘腸為低，惟其砷含量為5.43ppm，超標9.86倍，為一眾樣本中最高。

專家：忌食魚腩魚頭 梁浩文博士表示，鹹魚的重金屬大多積聚在魚腩及魚頭部分，故此市民進食時盡量避免吃用此兩個部位，魚尾會相對安全。由於鹹魚屬醃製食品，不建議多吃，最多每周吃一次，以清蒸方式煮熟，盡量不要汁。