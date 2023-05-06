食煙赤腳 湖南廠商土坑踩酸菜

【本報訊】內地食物衞生問題爆不停，當中去年湖南有酸菜廠被傳媒揭發「土坑酸菜」，員工赤腳在一個酸菜坑上不停踩，更指不影響衞生，高鹽度可以把所有細菌都殺死，惟此醜聞一出，不少內地食品公司都紛紛與其割席，而相關廠商宣稱土坑菜只供內銷而不出口，又指兩者配方不同，國內銷售的酸菜不添加其他物質。

員工：鹽消百毒 不影響衞生 湖南岳陽多間酸菜廠，去年3月被內地傳媒報道其製作過程的影片，可見一班工人光着腳在一個大坑內，狂踩內裏的酸菜，更有人邊踩邊吸煙，恐酸菜裏夾雜皮屑及煙灰，畫面曝光後引來極大回響，社會一片罵聲，相關廠商負責人亦馬上向公眾致歉，惟多名員工卻為廠家抱不平，稱數百年以來都是這樣做，又強調鹽消百毒，醃菜是用高鹽度把所有的細菌都殺死，工人赤腳或穿鞋進入醃酸菜的土坑，都不影響衞生，又指收購土坑酸菜後至出廠前還會清洗10至13次，故此不存在衞生問題。

當地的酸菜是以芥菜醃製而成，據知50多萬人口當中，超過20萬人從事芥菜種植、加工、運銷等工作，政府還曾在2018年提出要5年內完成1,000畝華容芥菜國家級現代農業產業園區、5萬畝標準化芥菜生產基地建設，實現300億元人民幣以上總產值的目標。然而，醜聞爆出後，多家知名食物商公開割席，而有員工卻強調，土坑酸菜不是做給指定食品商的，而是給市場零售的，又指內銷與外銷配方不同，國內銷售的酸菜「無添加」，是原汁原味。