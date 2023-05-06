食醃菜伴染血人皮 搵命較飛

本報抽驗 附腸病毒可致腦炎心肌炎 本港天氣漸漸炎熱，不論刺激味蕾的酸菜魚，抑或傳統梅菜蒸肉餅都是港人愛吃佳餚，惟內地早前爆出「光腳踩」酸菜，「手拿煙」並在土坑醃菜等消息後，令港人「聞醃菜色變」。本港市面銷售的醃菜製品大多來自內地，本報記者早前隨機到街市及地舖，購買6個散裝酸菜及梅菜樣本，並交由專家化驗其衞生程度、防腐劑及腸病毒含量。結果全部樣本都在顯微鏡下發現人類皮屑，更驚現疑似染血人皮，最誇張的樣本每立方毫米有達130片皮屑，進食如搵命較飛。另外，有3個樣本防腐劑二氧化硫含量超標，最多超標近2.5倍，亦有5個樣本驗出含腸病毒，醫生指感染腸病毒嚴重者可引發腦炎、腦膜炎及心肌炎等。

記者早前分別到將軍澳、深水埗及粉嶺的街市及地舖，購買酸菜及梅菜樣本各3個，價錢由5元至10元不等，這些醃菜都屬散裝，亦無冷藏，置於室溫下販賣。記者詢問店家酸菜是否需要清洗或浸泡才烹煮，有店員稱售賣時已清洗，可直接放進鍋中煮酸菜魚，亦有店員指酸菜極多沙石，建議先浸泡。

人手處理酸菜充滿風味，有人即買即煮即食，惟酸菜的醃料對人類皮膚起刺激作用，或會導致脫皮。為測試各醃菜樣本是否真的存在人類皮屑，專家將各樣本切成碎片，再抽取5克樣本，然後放入同等分量溶液將之溶開，加入專門染出皮屑的試劑，再放在血細胞計數板（hemocytometer）並固定在一個一立方毫米的容器內，再點算當中的皮屑數量，實驗會重複做5次並計算平均數。

最多皮屑樣本 每立方毫米130片 顯微鏡下各樣本都發現疑似皮屑（詳見表1），最誇張的為購自深水埗一街市的酸菜（樣本三），每立方毫米有130片皮屑，密密麻麻擠滿了每一寸空間；在粉嶺一街市購買的梅菜（樣本六），亦有多達122片皮屑，最嚇人的是其中一片染成紅色，疑為接觸者有傷口脫下的紅皮，情況同樣令人擔憂。

防腐劑含量 有樣本超標近2.5倍 醃製品會使用防腐劑，《食物內防腐劑規例》（第132BD章）亦列明哪些防腐劑獲准在食物使用及其在指明食物中的最高含量。檢測中，所有樣本都被驗出含防腐劑二氧化硫，其法律容許上限為100ppm，結果有一半樣本超標，在將軍澳一街市購買的酸菜超標近2.5倍。至於樣本二及樣本五就輕微超標，其餘樣本含量相對較少。而食安中心亦曾於2019年驗出一個包裝酸菜樣本二氧化硫含量達145ppm，已指令將受影響批次產品停售。

含腸病毒 腹瀉嘔吐損神經系統 同樣令人關注的是各樣本的病菌含量，今次測試只針對腸病毒，結果發現除樣本一外，其餘樣本都被驗出腸病毒，由8,900至逾45.8萬菌落形成單位不等。腸胃及肝臟專科醫生姚志謙指出，腸病毒患者會出現腹瀉嘔吐等情況，嚴重時可引致神經系統和循環系統的併發症，包括腦炎、腦膜炎及心肌炎等。

香港高等教育科技學院（THEi）兼職科學講師梁浩文博士指，製作過程經過很多人手醃製，不排除過程中無戴手套直接接觸食物，而這些醃製品的酸性或鹽等物質會令到皮屑脫落，融入醃菜裏，由於體積極微細，肉眼難以察覺，而紅色的物質有可能為傷口脫下的皮屑，故建議購買此類食材時不應直接食用，先清洗及浸泡約半小時，並徹底煮熟才進食。

食安中心表示，由2022年至今年3月，食安中心共抽取超過1,100個醃製蔬菜樣本作化學（包括金屬雜質、染色料）及防腐劑（如二氧化硫及苯甲酸等）及微生物測試，除一個預先包裝醃製大頭菜樣本違反食物標籤規例（未有在食物標籤標示致敏物二氧化硫）外，其餘樣本通過檢測，整體合格率超過99.9%。記者林建平