龍七公：提升公僕績效 改革賞罰機制

立法會經過一連兩周辯論，日前三讀通過2023/24年度財政預算案。筆者在二讀發言中指出，特區政府在過去3年累計錄得接近4,000億元財赤，除了因為疫情導致庫房收入減少及抗疫開支增多，政府的經常性開支近年急速增長也是主要原因。

回看1997年的政府開支，一年大約只須2,000億元，去到22/23年度的修訂預算則增至超過8,000億元，是回歸前的4倍，增幅驚人！部分原因是公務員編制與薪酬開支持續增長。香港公務員編制最新為19.7萬，單計人數佔整體人口比例，相對於海外先進地區可能不算太高，但香港公務員人工偏高卻是舉世知名。而且有關數字還未計及同樣以公帑出糧，人數估計多達20萬的各類法定和資助機構員工。

為了應對財赤，政府聲稱已連續兩年實施公務員編制零增長，但不少人仍覺得政府還是不斷增聘人手及開設新職位，尤其是月薪最低都有逾15萬元、最高更可達31萬元的首長級公務員。每項相關開位建議都似乎有其需要，用於制訂新政策、提供新服務、推展新計劃，但甚少聽到政府會檢視現行編制，主動刪減一些重複、過時及低成效的職務和職位，透過善用及配調現有人手來處理新增的工作。

全國人大會議早前宣布，各個中央國家機關部門將統一精減5%的人員編制，以騰出人手加強重點領域和重要工作。有內地官媒發表題為《精兵簡政，不養閒人》的評論文章，強調政府機構人員編制並非愈多愈好，如果部門人員冗餘、機構臃腫，就可能發生多頭管理及「三不管」問題，人員權責容易出現重疊不清和缺失，長此下去，會阻礙到國家治理體系和治理能力現代化的進程。

確保公帑 用得其所 筆者無意要求特區政府的各個政策局同部門，都要效法內地劃一精減5%的編制，但有必要全面檢視政府的編制人手，適度加以精減，重新靈活調配，用以加強重點、重要的工作，而不是一有新工作就加人開位。有關優化檢討工作，不論在財政上還是管治績效角度，都實在有迫切性。除了控制公務員編制人數，更重要是提升整體政府績效和公務員的積極性，包括從公務員的評核、晉升和賞罰制度進行改革，確保公帑能用得其所，做事以結果為目標，使到各階層市民都能享受到施政的成果。

筆者在兩年前跟進過公務員的表現評核及懲處機制，揭發政府在2016至2020年的5年間，僅得19名公務員因表現持續欠佳而被啟動相關懲處程序，當中只有兩人在期內成功被勒令提早退休，數字之低與處理速度之慢，引起社會嘩然。

今年立法會審議預算案時，筆者再追問公務員因干犯刑事罪行或嚴重不當行為的紀律懲處機制。結果是已被法庭裁定干犯刑事罪行的個案，一般可於3個月內完成處理，但對於嚴重不當行為，則只有八成個案可於9個月內處理，績效明顯有改善空間。