仁文仁心：撤銷區會 節省公帑

警告、警告，綠色炸彈即將炸到！稅務局日前發出約240萬份報稅表，意味着打工仔辛苦拚搏一年後，又要準備交稅予政府。假如公帑用得其所，港府知慳識儉，交稅也不是甚麼痛苦的事，畢竟香港好，大家都好。奈何港府花錢如流水，未見節流，反而瘋狂加開編外職位。眼見公帑被陰乾，教納稅人如何不心寒？

庫房空虛，港府要懂量入為出，應慳則慳！不過，就算應慳則慳，也不能削減惠民措施，市民正生活在水深火熱之中。那麼，當局應削減哪方面開支呢？當然是薪酬開支。並不是說要扣減公務員工資，而是架構必須精簡，取消一些不必要的編制，整合一些職能重疊的部門，同時撤銷一些多餘的公營機構，港府的開支自然減少，甚至可投放更多資源到民生事宜上。

例如區議會就是一個應撤銷的「政治花瓶」。區議會職能分為兩大部分，一是就區內市民日常生活事務向港府提供意見，二是承擔改善區內環境、促進康樂文化活動及社區活動等責任。相信看官們早已察覺，區議會的職能與民政事務處極其相似；兩者本應密不可分，卻一分為二，反而容易影響民生事務。過往曾有區議員與民政專員產生芥蒂，結果在政務上「累鬥累」。

假如撤銷區議會，可節省多少公帑呢？單計算區議員薪金部分，港府每年已能節省近兩億元，這還未包括任滿酬金以及各項津貼。何況，每屆區議會的產生還涉及選舉開支，連同其他雜項，為維持區議會，每年所花費的公帑可謂是天文數字。須知道，港府為了節流，曾計劃削減1%社福機構的資助，金額正好約兩億元；惟本港現時悲劇頻生，弱勢社群亟需支援。與其削減社福開支，港府倒不如撤銷區議會，這才是精鋼用在刀刃上。