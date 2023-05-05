激濁揚清：台獨分子的阿Q精神

中國大陸上月修改徵兵條例，日本傳媒分析指相關舉動除展現北京正試圖增強軍事實力的意圖外，亦可能為台海爆發全面戰爭做準備。先不說北京會否在日本人也能預知其下一步的情況下開戰，惟相比起日本人寧可信其有，台灣島內對戰爭隨時爆發竟擺出自欺欺人心態，那才教人瞪眼。

台灣早前出版了一本呼籲島內民眾不必為着大陸軍事力量而抓狂的書，內容卻很缺說服力，它提到「中國有沒有航空母艦？有沒有適合的艦載機？可以航行到台灣東部海域嗎？」它全部回答：「是的」，卻指出「所以結論，航空母艦將會讓台灣東部失守，喪失所有海空優勢。這是典型的看到女孩露出胳臂，就聯想到要進行性行為的超跳躍推論。」這種說法才是超跳躍，皆因論軍事實力，要比喻的話，台灣可說是缺乏胳臂，遑論與中國拗手瓜。

這並非說中國擁有龐大的兵源與武器裝備，便等於要動輒興兵，中國不是美國那麼具侵略性。之不過，正如新加坡總理李顯龍指，「中國將台灣視為最重要課題，一個中國原則是北京最紅的一道紅線。」不論是美國、台灣抑或立陶宛之流的政棍，若然打起了「台灣牌」，甚至搞出「台獨」小丑戲，北京當然不會坐視不理。至於能否拗斷美國人的胳臂，那還得再看看。別忘記，山姆大叔早前進行兵棋推演也得出了「美國盟友及夥伴對支持美方行動有猶豫」的說法，華府願意為着面子，替台灣付上多大的犧牲？成為勝敗關鍵所在。

上述著作還提到就算大陸向台北總統府發射彈道導彈也不用怕，認為它只有50%機率中鵠，還特意提到目標附近有學校，暗示若有人誤傷平民的話，在國際間形象便大不妙了。這就是台獨分子的人盾抗統思維，足證這些人從一開始就是沒有勝望。