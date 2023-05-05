筆下風雲：誰給烏克蘭吃豹子膽

俄烏局勢隨着無人機夜襲克里姆林宮的「謀殺普京」行動，再掀緊張氣氛。儘管行動失敗，但俄羅斯揚言此次行動是烏克蘭策動，俄方必定報復，除了消滅澤連斯基之外別無選擇。正在外訪的澤連斯基連番否認，美媒甚至暗示行動乃俄方自編自導自演，目的是為暗殺澤連斯基製造藉口。

來說是非者，便是是非人。自北溪事件之後，所有牽動俄烏戰爭更趨惡化的「行動」，都絕對不能排除美國在背後策劃的可能性，甚至可以說美國嫌疑最大。此類插贓嫁禍、混淆視聽的骯髒手段，美國早已玩得出神入化。曾任CIA局長的美國前國務卿蓬佩奧便坦承，「撒謊、欺騙、偷竊」造就美國今日榮耀。目前總統拜登正尋求連任，膠着的俄烏戰爭對他爭取連任極為不利，也成為共和黨攻擊他的口實。既然北溪可炸，為何不能連同烏克蘭搞出一個暗殺普京行動，除去心腹大患？

尤其中國正在居中斡旋，國家主席習近平亟欲為俄烏兩國牽線返回談判桌，美國卻對中國勸和促談反對最力，不是潑冷水，就是直斥有關方案只符合俄方利益。澤連斯基和國家主席習近平通話後，烏克蘭隨即展開所謂的「春季大反攻」，上月底接連對克里米亞進行攻擊，火力全開，現在再來一記無人機夜襲克宮，如果說美國沒有在背後出謀獻策，小學生也不信。

必須指出，今次事件的後果非常嚴重，皆因俄烏戰爭向來是代理人之戰，戰場在烏克蘭，從來沒有波及俄羅斯本土，現在卻突破這項「不成文規定」，即是想將戰事全面升級，令局勢更不可收拾，同時遏止中國勸和促談的良好勢頭，用心險惡。有美國撐腰的烏克蘭殺紅了眼，連普京都想幹掉，這顆「豹子膽」恐怕將成為澤連斯基的催命符。