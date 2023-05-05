強詞有理：歹毒計劃

最近這段時間台灣頗熱鬧，西方政客來了一批又一批，既有現任政客，也有過氣政客，無非都是來打卡刷存在感。美國前白宮國家安全顧問博爾頓就是其中之一，他在台灣大放厥詞，將烏克蘭形容為對抗強鄰的最好模範，呼籲台灣培養全民戰鬥意志對抗大陸。說白了就是要求台灣人像烏克蘭人那樣充當炮灰，老美心腸之歹毒可見一斑。這也再次印證了一個事實，美國總統拜登早前無意間透露「毀滅台灣計劃」，並非一時失言，而是真心話。

美國向台灣推銷「火山布雷系統」，不就是要台灣玉石俱焚嗎？也許老美認為將台灣變成地雷島還不夠，近日25家美國軍火商齊集台灣，除了推銷軍火，據說還打算直接在台灣製造軍火，可見他們準備將整個台灣島變成一座巨型軍火庫。不妨想像一下，一旦兩岸爆發戰爭，這座軍火庫會有甚麼樣的結局？

其實不用想像也知道，台灣的結局必定比烏克蘭更悲慘。美國已進行過無數次兵棋推演，不管勝負如何，結論都是一樣：台灣將成為一片廢墟。據美方早前推算，解放軍已釐定島內29萬個潛在打擊目標，其中高價值目標3,500個。按照兩岸距離約300公里計算，超高音速的東風導彈從發射到命中只需74秒。這麼短的時間內，台方如何應變？連逃命都來不及，更別說應變。

眾所周知，台灣島面積不大，距離大陸又近，根本沒有戰略縱深，解放軍未必需要動用太多東風導彈，只需以低成本遠程火箭炮飽和攻擊，就足以摧毀島上絕大多數目標。再配以大量無人機進行精確攻擊，很難有漏網之魚。最近一星期，解放軍兩次派出無人偵察機繞台飛行，一次逆時針，一次順時針，已將島上所有目標摸透。日後不出手則已，一出手必是狂風暴雨式，台軍固然來不及反應，美軍也沒有機會介入，「首戰即終戰」絕非虛言。

所以說，即使美國將整個台灣變成巨型軍火庫，也阻擋不了解放軍登陸。如果美國軍火商真的在台灣製造軍火，反而給解放軍提供更多打擊目標，為台灣帶來更大災難。其實外界早已看穿，老美搞這麼多兵棋推演，不過是虛張聲勢，他們未必真的會替台灣賣命，畢竟其對手不是阿富汗和伊拉克，而是中國。利用台灣打代理人戰爭，才是美國真正目的，至於台灣會不會毀滅，他們一點也不在乎。