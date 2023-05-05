龍吟虎嘯：澳洲軍改腦殘不由己

美國反共遏華，以中國為敵最鐵桿的兩個盟友是英國和澳洲，他們有着盎格魯撒克遜的同宗同教血脈、歷史文化和意識形態。在反共反華這件事上，他們「心往一處想，勁往一處使」，他們雖曰「盟友」，貌似「兄弟」，但美國是無可置疑的盟主和老大，英國和澳洲要毫無選擇的服從美國的旨意。

日前澳洲發布「國防戰略檢討」報告，9次提到中國，聚焦澳洲要大規模軍改，為現代戰爭做好準備，暗指中國「破壞印太地區基於規則的秩序，急劇軍事擴張不透明，威脅澳洲國家利益」，「向澳洲北面展示力量」，澳洲要採取「拒止戰略」。

報告認為，澳洲的地理位置過去數十年助長一種假設，即任何襲擊都會有10個小時的預警。但現在不行了，因為「各國現在都能夠以攻擊補給線和網絡戰投放戰力」，特別是「導彈時代」到來，「從根本上削弱了澳洲的地理優勢和距離帶來的舒適感」。報告建議，澳洲要立即重新安排6項國防能力優先次序，包括藉美、英、澳的安全合作協議「發展核動力潛艇、長程攻擊導彈、國內生產彈藥、加強與印太地區鄰國防務合作」等等。總之，澳洲要做到「在潛在敵人到達海岸線之前就威懾他們，無論是在海上、空中還是網絡上」。

澳洲和美英一樣，好像都患了「被迫害妄想症」，極度恐懼中國威脅，其實這不過是他們虛妄的幻想，是他們為極力抹黑中國、妖魔化中國，要迫害中國、打擊中國，製造某些「合理化」理由，欺騙世人，煽惑本國和世界輿情。

美國為了永遠稱霸而打擊中國，不惜和中國「脫鈎」鬧翻，澳洲所為何事呢？數十年來中澳合作雙贏，對澳洲有何不好嗎？不是百利而無一害嗎？特朗普開打中美貿易戰後，澳洲跟着起哄，也和中國玩貿易戰，不是損失慘重嗎？現在已經頂不住了，要和中國講和了，為甚麼又要視中國為敵，自我拆台呢？身不由己，腦殘不由己乎？