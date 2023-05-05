坦言集：逼美國調整

美國高官及聯合國秘書長等均異口同聲表示，中國不應拋售美國國債，以免危及美元為主的國際金融體系。從美國的利益和現行國際金融體系的穩定來說，這是相當合理。但對中國、對其他國家和國際金融體系的發展來說，卻是絕對不合理。

美元為主的國際金融體系是二次大戰結局的後果，條件是美國經濟佔全球的大比例，可支撐全球的發展。美國經濟穩定，便是全球經濟穩定。美元還與黃金掛鈎，受國際黃金供求價格約制，不是美國政府與聯儲局可任意操縱匯率。然而，二次大戰之後，特別是美元在1971年後與黃金脫鈎，以及近20年裏美國負債暴升，美國經濟與美元的情況與國際作用已產生了巨大的變化。

美元為主的國際金融體系變成為美元挾持，為美國愈來愈沉重的負債挾持。美國經濟不穩定以至危機便可轉嫁於其他國家與國際金融體系去。美國經濟與美元變成全球問題的主要根源，如讓這樣的情況延續下去，比2008年金融海嘯更大的國際金融危機早晚會爆發，對全球的打擊便會比1930年代的大衰退更為嚴重。

美國不願解決負債經濟的泡沫，還是飲鴆止渴，用美元挾持全球經濟。國際社會需要迫使美國進行調整，來避免全球的經濟大災難。

脅迫美國的方法有兩個。一是減持美國國債，和不購買美國國債，讓美國不是減少發行國債，便是要提高利率來吸引外資，或是讓聯儲局收買，形成貨幣擴張，增加通脹壓力。前兩種情況若中國等大國堅持不買美國國債，美國是無可奈何的，而聯儲局以量化寬鬆的舉措，對美國經濟破壞嚴重，也不可持久執行。二是無論逼美國收縮銀根或量化寬鬆，各國用本幣結算，或用非美元（人民幣、歐元等）結算都是縮減美元在國際市場上的流通數量，減少它帶來的影響。兩者若相對同步進行，特別是去美元的步伐稍為加快。這樣變化的打擊主要集中於美國，在在都迫使美國調整經濟，去泡沫，不能寅吃卯糧，借外債而不還，以此清理國際金融體系內因美國債務、美元濫發造成的隱憂。

美國當然不會甘心調整經濟，因為此舉會降低它的財力、國力和人民生活水平。但其他各國怎可讓它繼續挾持和威脅呢？去美國國債化、去美元化不會是短期的事，只要一開始，世局便有新的轉變。