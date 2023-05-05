政情：黃俊碩貼肥仔相 當年同傅曉琳遇上

成功瘦身嘅會計界議員黃俊碩（Edmund）儘管曾經肥仔過，但都未必想像得到點肥法。佢尋日喺社交平台上載4年前嘅舊相，驚現塊面脹到又圓又包嘅佢。

當年塊面又圓又包 其實佢上載包包面嘅舊相，唔係要引證自己曾經肥仔過，而係講緊一個曾經遇上嘅故事。遇上邊個？咪係勞工及福利局政治助理傅曉琳（Sammi），佢話較少人知道Sammi本來係會計師，其實佢哋唔單止係同行，仲曾經先後受僱於同一間公司！Edmund憶述大概喺2016-2017年左右，因參加香港會計師公會舉辦嘅內地考察團，得以結識當時任職區議員嘅Sammi，當交流時大家先發現原來曾經喺同一間會計師行嘅同一個組別一齊工作過，但喺Sammi加入呢間公司冇耐，Edmund就辭咗職，所以當時並冇認識，反而Sammi做咗政助之後，喺唔同嘅業界場合多咗碰頭。

Edmund仲上載咗4年前同Sammi嘅合照，形容當年都真係「青葱歲月」。就係呢張相見到Edmund嘅包包面。其實Edmund曾經講過佢自8、9歲起，體重就比較高。但由前年開始，因疫情影響而少咗出街食飯，於是就乘勢減磅，結果體重由最高218磅，兩年內降至155磅！