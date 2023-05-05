政情：東鐵閘門仲未有 議員籲加派人手

欠缺月台閘門嘅港鐵東鐵綫不時發生跳軌事件。港鐵早前落實馬場站同大埔墟站嘅月台閘門安裝計劃，工程喺今年年中開始。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌尋日連同議員陳克勤親赴馬場站視察，得悉有關計劃差唔多耗時5年，陳恒鑌呼籲港鐵要加快工程進度。

陳恒鑌指率先進行月台閘門安裝嘅馬場站由於可以全日做工程，以每日安裝一套閘門嘅進度，預計約莫8日就可以完工，待機電工程署睇過無問題就可以去其他車站進行工程，而下個地方就係大埔墟站。

原本預計要4至5年 不過佢就話，礙於東鐵綫嘅營運時間，其他車站同馬場站唔同，每日都會有人乘搭，大概只可以每日做幾個鐘頭，無法一整日進行工程，因此預計要4至5年至可搞得掂成條東鐵綫，所以佢呼籲港鐵加派人手，加多幾隊工程人員進行安裝，等工程可以盡快完成。

陳克勤就引述港鐵職員話，為咗可以盡早使用閘門，喺完成測試工序之後，就會採取「隨安裝隨使用」嘅同步方法，即係日間行車嘅時候，月台會出現半完成、半安裝並同時使用嘅情況，佢哋到時都會加派職員到場協助乘客。