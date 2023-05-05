校廁誕女棄街 女生殺嬰候懲

體育服塞口 放垃圾桶旁 中六女生上體育堂途中，在學校廁格誕下女嬰。為免女嬰哭喊聲遭聽見，把體育服塞進女嬰口，再將嬰兒放入袋。她在下午時分離校，把袋棄置附近垃圾桶旁，直至翌日晨運客揭發事件。當時女嬰已死亡，身上有蟻爬行。涉案女生原被控殺嬰罪，後來律政司改控她謀殺。女被告昨在高等法院承認殺嬰罪，否認謀殺罪，獲控方接納。辯方求情時透露，女嬰生父已與被告分手，他感到內疚，更坦言坐監的應該是他。法官形容本案是悲劇，續准被告保釋至5月25日判刑，期間為被告索取感化報告。

生父稱已分手感內疚 匿名被告以「T.Y.M.」代表。案情指，2020年9月22日，就讀中六的她在學校廁所誕下女嬰，她為免女嬰哭聲被人聽見，遂將其體育服的一部分塞入女嬰口部，再將女嬰放入一個藍色袋。之後，她將藍色袋棄置在學校附近巴士站的垃圾桶旁。翌日清晨，有晨運客途經，打開藍色袋，並揭發事件。救護員隨即到場，發現女嬰由染血毛巾包裹，口部塞着衣衫，身上有蟻，四肢僵硬，連着臍帶，但無胎盤，已經死亡。

驗屍報告指死於窒息 驗屍報告顯示，女嬰死於窒息。女被告接受警誡下指，她覺得女嬰出生後好嘈吵，遂將體育服塞進女嬰的口，再把裝着女嬰的袋暫時存放學生休息室。她繼續上堂，但最終因感不適，到學校醫療室歇息一會後，在下午一時許左右離校。女嬰生父接受查問時則說，沒為意被告懷孕。

另外，調查顯示，學校清潔工事後見到女被告誕嬰的廁格有血漬，但以為是經血，故沒為意，照常清理。辯方專家報告指，誕嬰事件來得突然，女被告感劇痛，大量血湧出，她隨即出現創傷後壓力症，並影響其決定。控方的專家雖然不同意創傷後壓力症說法，但認同嬰兒誕生令女被告身心困擾，因而受影響犯案。控方最終接納被告承認屬交替控罪的殺嬰罪。案件編號：HCCC 222/2021