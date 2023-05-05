撞死碼頭工 龍門架停用

【本報訊】葵涌6號貨櫃碼頭前晚發生致命工業意外，一名62歲工人被一部輪胎式龍門架起重機撞到，當場死亡。勞工處昨日表示高度關注，對有工友身故十分難過，並對其家屬致以深切慰問。該處指已即時到場調查，並向有關處所佔用人和承建商發出「暫時停工通知書」，停止使用涉事起重機處理貨櫃，以及進行混凝土底墊和輪胎式龍門架起重機道路的重建工程，直至處方信納已採取措施消除危害，才可復工。

勞處：調查起因追究責任 勞工處發言人強調，正全速調查以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，又敦促有關僱主須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。

該處會因應該宗意外，在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

該處呼籲僱主，必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，僱員亦要遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁兩年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。