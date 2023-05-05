遺屬悲慟認屍 登渡輪祭亡魂

【本報訊】天星小輪一名姓鍾（47歲）船長，前日在通宵值班期間突然昏迷，送院搶救後證實不治。死者遺孀昨晨身穿黑色衫褲，由死者胞弟等親友陪同抵達葵涌公眾殮房認屍，至上午11時許完成手續離開。期間她一臉悲慟，且眉頭緊皺。

拐杖母喚兒 船上傳哭聲 昨日下午約2時，10多名親友抵達尖沙咀天星碼頭進行路祭，死者遺孀戴上寬簷帽、其兩名分別就讀中二及小五的兒子則佩戴漁夫帽遮掩臉容，他們分別有親友陪伴，而死者母親則拄着拐杖出席。眾人神色凝重，登上鍾男暈倒的渡輪，在道士帶領下招魂，期間雙手合十，祝願死者安息，並且呼喊死者名字，大叫：「返屋企喇！」過程中船上傳來哭泣聲，亦有人默默用紙巾拭淚。儀式持續至下午約2時45分結束，親友邁着沉重的步伐離去。

據了解，鍾男是家中經濟支柱，他遽然離世，遺下一家孤寡徬徨無助。另外，鍾男生前任職的船長工作為輪班制，需連續上早更及中更各10日，緊接再返5日通宵更，之後連續5日放假。事發當日，死者已經開工「連踩」第23日，有親友懷疑他因長期過勞致死。