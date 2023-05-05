天星小輪 員工偏好奪命更 作息表盼有得揀

團體倡另供「返5日休1日」作選擇 天星小輪中年船長通宵執勤期間猝死，外界推測或與死者連續上班23日過勞有關。工會指出，船長上班日數以30天為一個循環，連續上班25天後休假5天，現行制度採用數十年，一直受船長歡迎，船長甚少額外超時工作，工會亦未曾收到投訴。職安關注團體建議檢討，包括提供兩種工作制度予員工揀選，例如改為5天工作休假一天。

小輪業職工會理事長范強表示，天星小輪上班制度分為3更，每日工作8小時，早更是「朝7晚3」，中更是下午3時至晚上11時，通宵更則由晚上11時至翌日早上7時。其中，通宵更船長一般駛一至兩轉船，之後會檢查設備及巡視船艙，完成則可休息、做私人事，但需要留在船上，並無工作安排。至翌日上午5時，船長起床後需再次檢查船隻操作正常、油量，6時半負責駕駛首班船。

范強續表示，現時船長安排為連續工作25天後休息5天，首10天工作為早更，之後15天則是中更，接更期間會有24小時休息。

工會指每日休息時間充足 范又指，此制度已運行幾十年，有工友反映船長甚少需要額外超時工作，除非下一更船長請假，每天有足夠時間休息，且可趁5天連假作短線旅遊。

他又引述工友指，天星小輪公司數月前曾諮詢員工，考慮把工作模式與其他渡輪公司看齊，如「返5日休1日」。大部分船員當時均表示，希望保留現有工作安排；意外發生後，有員工擔心或令船公司更改工作制度，希望公司讓員工有選擇權。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，對「返25日放5日」安排感嘩然，認為除非有緊急情況需要加強渡輪服務，否則無合理原因需要員工連續開工多日。

蕭倩文指，現有制度對員工的作息質素有很大問題，即使員工沒有超時工作，亦應考慮交通時間、輪更交替之間的適應，以及對其身體造成的負荷。她期望天星小輪就現有工作制度作出公開解釋，工權會了解到員工普遍支持現有安排，建議天星小輪可提供兩種工作制度，供員工自行選擇。

涉事死者是47歲鍾姓船長，他前日值通宵更期間突然在渡輪船艙昏迷，送院後證實不治。遺下妻子及一對在學兒子。