涉批㬹襲電視女主持 七旬女被告拒簽保

【本報訊】電視節目《東張西望》女主持利穎怡早前採訪一名女士時，疑遭對方「批㬹」襲擊。懷疑涉案女子被控兩項普通襲擊罪，她之後向法庭申請終止聆訊，結果被駁回，案件昨在西九龍法院正式開審，預計審期兩日。庭上透露，控方願意讓被告簽保守行為，但被告拒絕，她堅稱自己被誣衊，並向法庭投訴自己遭「起底」。

堅稱自己遭誣衊 71歲被告陳碧珍，被控於2022年4月28日，在大嶼山嶼南道茂記餐廳對面，及嶼南道近巴士站涼亭近燈柱編號FB0056襲擊女子利穎怡。今年二月，被告申請終止聆訊，指傳媒廣泛報道關於她的負面新聞，她曾被誹謗及「起底」等，認為審訊不可能公平進行，裁判官最終駁回申請。

被告昨無律師代表。當日負責拍攝節目的姓戴男子表示，當時與利穎怡一起找被告做訪問。過程中，被告屢次用手推車「揈」向利。隨後，被告曾出拳打向利盆骨位置及用手㬹襲擊利的面部。期間，被告曾拍打攝錄機，導致攝錄機一度故障。被告盤問戴時，則批評《東張西望》不應標籤她的單位是「超級老鼠屋」。案件編號：WKCC 2623/2022