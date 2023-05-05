青衣戲棚衞生惹議 借餐具處藏會場角落

【本報訊】因疫情闊別3年的青衣戲棚，於本周一（1日）起捲土重來，吸引大量市民到訪及品嘗「掃街」美食，但隨處亂扔及現場累積的垃圾同時引起衞生問題。有網民曾反映活動環保措施比往年不足，雖後來發現有出租餐具安排，但借餐具處卻在會場旁邊一角，且完全「零宣傳」，回收桶亦慘淪為垃圾桶。

街坊斥宣傳不足 青衣戲棚復辦首日開始已有網民反映現場堆滿垃圾，且大多是食客遺下，亦不察覺現場設環保措施應對。但經其他網友反映後，終發現會場設有回收箱及借餐具處。但借餐具處位於戲棚會場近籃球場楓樹窩路的旁邊一角，難被發現，有網友直言「現場唔見有宣傳」，更有人反映「食檔中央有一套已淪為垃圾桶嘅回收桶」，認為現場清洗水源不足及不清晰。

不少網民對青衣戲棚感失望，「嘢食又貴又污糟」、「原定會去參觀，結果卻重回垃圾圍城。另有前議員亦在其社交帳戶表示，活動對比起2018、2019年兩屆，借餐具處「縮埋一邊唔係放主要出入口」，亦無人員在場周圍宣傳，批評是「完全hea搞」，又指青衣戲棚原是有本地情懷的活動，但有「一大堆檔口都係打住台灣夜市特色作賣點，想搵串魚蛋篤都難」。