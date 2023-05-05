鐵籠監生「狗頭鍘」雪橇犬夾頸險死

【本報訊】近日網傳一段懷疑虐狗短片，顯示一隻雄性阿拉斯加雪橇犬被置於鐵籠，期間遭人施以抓耳、拉頭及以籠頂活門鍘頸等「酷刑」，犬隻疑因痛楚不停吠叫兼扭頭掙扎。影片曝光後惹來不少網民譴責。執法部門經調查後，本周三在沙田區以「涉嫌殘酷對待動物」拘捕一名懷疑涉案青年。

網上流傳的懷疑虐狗短片長約13秒，片段甫開始，可見一隻約歲半大的雄性阿拉斯加雪橇雄犬，被放置於一個鐵籠內，期間有人用雙手抓住犬隻雙耳，並把犬隻頭部拉到籠邊，繼而拉下籠頂活門壓着犬隻頸部。該隻雪橇犬被壓至雙眼暴凸，口部張開吠叫及疑因窒息不斷扭頭掙扎，表情狀甚痛苦。另有網上照片顯示，一名左手有紋身的男子，以左手按着狗籠頂部活門，右手則緊握雪橇犬嘴部。

有義工在討論區貼文，形容片段「震驚！涉嫌虐畜！要拍片者自行報案！我哋去到現場報案，搵到涉案人士，執法人員話冇人承認自己係拍片者，所以未能拘捕任何人！亦因為冇人指証，即使人員認同片中行為已構成「虐畜罪」，所以在未能舉証及成功提告下，收隊！涉案者完全逍遙法外！」

網民紛紛留言斥責懷疑虐狗人士，「點解要咁殘忍呀，可以不愛，但不要傷害吖」。不少人對狗狗被虐感到痛心，「睇完條片好想喊，唔想養就畀人啦！！點解要咁樣傷害生命」、「唔拉人都救走狗狗先，完全保護唔到毛孩」，咁殘忍都做得出，肯定會長期受虐啦！」有人直指懷疑虐狗者「冇人性」。

22歲仔涉虐畜被捕 至本周三凌晨約1時，執法人員接獲一名姓陳（50歲）女子報案，指她在網上發現一段短片，片中兩名男女爭執，期間懷疑有人虐畜。人員經初步調查後，於沙田插桅杆村以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名姓黃（22歲）男子，並把他帶走調查。消息稱，涉案單位內另有一隻7個月大雌性犬隻，牠與懷疑被虐的阿拉斯加雪橇犬一併交由愛護動物協會處理。