恐怖虐畜 狗顱檢18碎骨 9歲老犬傷腦重創

有獸醫組織近日在網上社交平台發文，指在本周二醫院接收一隻懷疑受虐的9歲大約瑟爹利犬，經診斷後相信其出現顱骨凹陷性骨折及腦挫傷，施手術救治期間取出多達18塊碎片。狗狗經救治後留醫深切治療病房，至今仍未脫險。消息稱，該狗狗一直由女狗主母親及胞姊照顧，早前母親外遊及胞姊上班，母親男友則獨留在家，其後狗狗被發現懷疑受虐且身受重傷，執法部門正急欲會晤該男子助查。

狗主母親男友需助查 「NPV非牟利獸醫服務協會」於本周三晚在其Facebook專頁發文，指該隻約瑟爹利犬，於本周二被送往旺角NPV動物醫院接受治療，獸醫替其檢查時，發現其頭骨明顯凹陷，需即時施手術急救。更駭人的是，醫生在手術期間，在狗狗頭顱內取出多達18塊碎片，情況令人痛心及憂慮。協會在貼文指出，約瑟爹利犬的傷勢極之可疑，懷疑是有人對狗狗施虐，「一隻細小的約瑟爹利，竟然要承受這般痛苦，到底施虐者於心何忍，做出如此殘忍行為」。協會提到，絕不容忍虐待動物，並已就事件報案，如今只希望約瑟爹利能捱過，事件能夠水落石出。

執法部門表示，一名姓鍾（44歲）女子於本周三傍晚6時許報案，指在太子基隆街50號一獸醫診所，發現其飼養的約瑟爹利愛犬受傷，懷疑有人曾不恰當對待動物。人員經初步調查後，把案件列作殘酷對待動物，暫時無人被捕。

消息稱，鍾女自2018年起把該隻約瑟爹利犬，交由居於荃灣中心的母親及胞姊代為照顧，母親的中國籍男友亦不時在上址留宿。4月30日，鍾女母親離港外遊；而本周一下午約5時，鍾女的胞姊亦離家上班，出門前她確認狗隻並無異樣，當時只有母親的男友獨留上址。

惟至本周二早上約8時，鍾女的胞姊下班回家，卻發現犬隻受傷昏迷，遂慌忙攜同犬隻前往旺角NPV動物醫院接受治療。獸醫檢查後發現狗狗曾受不明外力撞擊導致顱骨凹陷性骨折及腦挫傷，懷疑曾遭受虐待。狗狗需接受緊急手術，並由顱內取出18塊碎片，目前仍然留醫。