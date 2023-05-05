商區會改革 議員指反對派騎劫民意

【本報訊】政府日前公布地方行政檢討的結果，並拋出區議會組成方案。立法會昨日舉行相關的委員會會議，其中有議員批評過去反對派騎劫民意，但有議員則關注日後民主化進程及「民主倒退」等，要求政府考慮本港市民發聲渠道及利益。另議員陳克勤去信內務委員會，要求設立小組委員會，以探討有關方案。

議員管浩鳴在會議上批評反對派騎劫民意，指很多項目「一拖就10年」，又指有很多組織如NGO（非政府組織）雖本着為基層服務的初心，但一經區議會進行諮詢便受到百般刁難，嚴重阻礙地區發展。他表明期望區議會改革，又問及來屆區議會為何不設副主席，民政及青年事務局局長麥美娟回應指副主席是因主席繁忙空缺時才需要，而主席是民政事務專員，政府亦有助理民政專員可以做替補，因此設副主席非必要。

另一方面，議員狄志遠質疑日後區議員要協助政府推廣政策，會成為「啦啦隊」，未能收集市民的反對聲音，如香港國家安全愈發穩定，追問日後能否恢復民主化進程，又指現時區議會被重置，有否時間表或路線圖邁向更民主的制度。當局回應指今次方案並無重新定位區議會職能，而是根據《基本法》97條，區議會是諮詢和服務組織，政府會對市民進行諮詢和解說。

亦憂民政專員懲處權力大 至於議員謝偉俊指「Reset」（重置）一定「係倒退」，因為「Reset」是從零開始。他關注民政專員有制訂議程及懲處權力，令議員不敢提反對，要求當局要在懲處機制做到公平公正。謝又認為履職監察制度，令官方權力大增，憂區議會制度成「官員一部分」，「少咗民間色彩」，強調市民需有人代表。當局則強調只有單方面意見非政府想要，履職監察機制只是希望確保議員盡責。