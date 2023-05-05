賽事播錯國歌 港協收冰協報告

【本報訊】今年二月港隊在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播國歌時播錯反對修訂《逃犯條例》歌曲，引起軒然大波。港協暨奧委會就事件啟動暫停冰協會員資格的相關程序，早前也要求冰協提交全面的書面解釋。港協昨指，昨午近6時已收到冰協提交的書面調查報告，正審視內容。

港協暨奧委會昨日指，下午近6時收到冰協就播放國歌出錯事件提交的書面調查報告，以及就其企業管治提出的改善方案。港協正審視其內容，並將適時召開董事局會議進行商討。

港府在今年3月27日收到港協就播錯歌事件提交的最終調查報告。港府及港協經商討後，港協上月4日致函冰協，指啟動暫停其會員資格的相關程序，並按《組織章程細則》給予冰協一個月時間，要求冰協於昨日或之前，就其未能按《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》對國歌予以莊嚴的處理，提交全面的書面解釋，並提出企業管治改善方案，否則將行使權力，透過特別決議案暫停冰協會員資格。

冰協稱無不莊重處理 冰協反駁，從無以不莊重的方式處理國歌事宜，認為港協對冰協作出嚴重的指控。冰協從來沒有輕視維護國家尊嚴的重要，而在核對國歌有不足，完全不等於在處理國歌事宜欠莊重。對於被指提供資料不充足，冰協則指港協無清楚指出尚欠甚麼資料。冰協同意企業管治存在改善空間，在回覆港協之中提供有關改善倡議。