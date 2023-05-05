鍾錦麟作供 指戴耀廷主導協調

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審，昨繼續在西九龍法院受審。表明會認罪的被告、民主動力（下稱民動）前副召集人鍾錦麟首次以控方證人身份作供。鍾說趙家賢起初希望民動協調民主派2020年立法會選舉，惟無人理睬趙，最後由戴耀廷主導協調工作。

趙家賢冀有角色 惟無人理 鍾錦麟是繼區諾軒及趙家賢後，第3名污點證人。鍾供稱，趙家賢當初希望民動在2020年立法會換屆選舉中「有角色」，可以協助民主派協調，不過「無咩人睬佢（趙）」。當時有人知道區諾軒及戴耀廷正進行類近工作，他們已經開始接觸或有意參選的民主派人士，於是安排他及趙與戴耀廷見面。

鍾憶述，2020年2月，3人在太古城一酒店餐廳見面。當時戴指，應該以眾籌形式籌募初選經費。戴解釋，若用參選人攤分開支的方式，參選人或需承擔高昂費用，擔心有政治素人因此會覺得這是大政黨壟斷的制度，故戴覺得眾籌較可取，亦有信心能夠籌募有關經費。民動沒有表示反對。戴在會上希望民動提供協助。鍾說，當時已有共識，民動會協助辦初選。案件編號：HCCC 69/2022