美政客為黎智英撐腰 駐港公署斥自暴其醜

【本報訊】針對美國參議院外交關係委員會及美國國會及行政當局中國委員會近日發表涉港謬論、公然詆毀《港區國安法》和香港人權法治狀況，並為壹傳媒黎智英等反中亂港分子撐腰站台，中國外交部駐港公署發言人昨日表示強烈譴責和堅決反對，指美西方政客所作所為只會自暴其醜。

指包庇危害公眾安全行徑 駐港公署發言人指出，人們不會忘記在修例風波期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行、到處是打砸搶燒殺，外部勢力公然策動港版顏色革命；人們也不會忘記，黎智英等反中亂港分子四處竄訪，公然乞求美國制裁中國、制裁香港甚至叫囂「為美國而戰」，他們犯下的樁樁罪行，於法當責，於理難容。

發言人重申，美西方某些政客「逢中必反」、「逢港必鬧」；他們聲稱維護人權自由，卻包庇縱容危害他人生命安全與公眾安全的犯罪行徑。發言人強調，外部勢力任意對香港事務指手畫腳、興風作浪的日子已經一去不復返，又敦促美西方政客擺正位置，認清現實，立即停止對「一國兩制」和香港事務的干預和抹黑。