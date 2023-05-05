涉假報價單串騙私宅法團 兩人今答辯

【本報訊】廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名物業管理公司時任物業主任及一名工程承辦商，涉嫌以虛假報價單串謀詐騙土瓜灣一幢私人住宅大廈的業主立案法團，將一項水管更換工程判授予該承辦商。二人於本周三被落案起訴，已獲准保釋，今日在九龍城裁判法院答辯。

調查貪污案揭發 被告劉灼恩（41歲）為港匯物業管理有限公司前物業主任，陳錦華（57歲）則為興發屋宇維修有限公司的董事兼股東，同被控一項串謀詐騙罪名。陳錦華另被控5項管有虛假文書罪名。

案發時港匯為土瓜灣私人住宅大廈順麗閣提供物業管理服務，其員工必須向公司認可工程承辦商取得最少3份報價，方可進行價格介乎一萬至20萬元的維修保養工程。港匯於2021年為順麗閣邀請報價，以挑選工程承辦商進行水管更換工程，順麗閣法團其後經劉灼恩接獲3份報價單，當中興發的報價最低，為7萬元。法團遂將該項工程判授予興發。

劉灼恩及陳錦華涉嫌於2021年3月至5月期間，串謀詐騙順麗閣法團，虛假地表示興發以外兩張報價單是真實及分別由另外兩間工程公司發出，從而導致該法團將水管更換工程判授予興發。廉署調查發現，該兩間工程公司並非港匯的認可工程承辦商，亦沒有提交該等報價單。陳錦華又涉嫌於2022年4月，管有另外5份看來是由上述兩間工程公司向另外5幢大廈發出的虛假報價單，涉及住宅大廈、商業大廈及商場。