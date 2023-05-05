去年疫下基數低 3月零售銷貨升四成

【本報訊】本地零售表現連升4個月，3月份零售業總銷貨價值臨時估計為336億元，按年升40.9%。扣除期間價格變動後，同月零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升39.4%。零售業界表示，剛過去的五一假期，儘管有內地旅客帶動本地消費，惟零售商戶生意額僅為疫情前約四成水平，擔憂假期後生意轉趨淡靜，展望暑假才迎來下個「小陽春」。

假期生意額僅疫前四成 政府統計處最新數據顯示，按零售類別分類，3月份銷貨價值最高是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年升165%；其次是服裝升136%；酒類飲品及煙草升14%；百貨公司貨品升37.2%；藥物及化妝品升64.4%；汽車及汽車零件升44.7%；燃料升14.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升187.9%；家具及固定裝置升8.4%；中藥升44.3%；書報、文具及禮品升34.1%；以及眼鏡店升137.8%。相反，超級市場貨品跌6.5%；電器及其他未分類耐用消費品亦跌8.2%。

今年首3個月累計，零售業總銷貨價值的臨時估計按年升24.1%；同期總銷貨數量則升22.3%。政府表示，隨着個人及旅客消費繼續改善，3月零售表現按年急升，儘管比較基數低亦是部分原因。展望未來，訪港旅遊業和私人消費復甦，應繼續惠及零售業。上月中發放的消費券將提供額外支持。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，五一假期首3日，即4月29日至5月1日，受訪會員普遍指生意按星期錄得單位數至低雙位數增長。然而，內地旅客客流及購買力仍不及疫前，相信與他們消費及旅遊模式轉變有關，着重深度旅遊、品嘗街頭美食，減少大筆消費。

下個小陽春料要待暑假 羅振邦又指，目前尖沙咀區零售市道恢復相對較好，主因是高鐵站帶動旅客量，其次是旺角、銅鑼灣。但他相信，五一假期後整體市道持續趨淡靜，料暑假是下個小陽春。他預測，零售市道需時9個月至一年回復至正常水平，惟六成半受訪會員反映已面臨加租潮，其加幅高達5%至30%，形容前景仍充滿挑戰。