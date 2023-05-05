冀推首置免息貸款 助減青年住屋成本

團體調查揭儲首期多需逾10年 時下青年認為「上車」有幾難？有調查顯示，受訪者普遍認為要花逾10年才儲夠首期，而有四成多認為置業是人生重要大事，但近八成青年僅有一半信心可成事。團體促請政府研究推出「首置免息貸款」先導計劃，並制訂適量名額，以及推出更多居屋單位，以助青年圓置業夢。

關注青年住屋聯席上月透過社交平台，邀請18至45歲人士填寫問卷，結果收回400份。受訪者認為，買樓置業相當重要，惟對於能否置業的信心卻遠低很多。對於住屋政策，近八成受訪者最希望政府提供「免息貸款計劃」；其次是期望增建首置盤，以及增加向青年或單身人士購買居屋的配額，以讓他們能更早購置及建構安樂窩。聯席認為，綜合反映出受訪青年其實有較強烈的置業訴求，但對於能成功置業信心卻較低。

聯席指出，值得留意是調查中約45%人表示要花10年以上時間才能儲蓄夠首期置業；在置業目標方面，63%受訪者表示，如果要置業，較多會選擇居屋，其次是私人樓宇。聯席認為反映了受訪青年對於購買資助房屋，尤其是居屋較有期望。

隔離設施可轉作青年宿舍 聯席建議政府研究推出「首置免息貸款」先導計劃，制訂約千個名額協助首置人士達成置業夢想；同時亦提倡當局進一步增加資助房屋項目，回應青年置業訴求。

此外，隨着疫情緩和，多個社區隔離設施停止運作，政府亦正研究有關設施日後的用途，約80%受訪者同意將部分社區隔離設施轉作青年宿舍，料有助青年加快儲蓄圓上樓夢。