琶洲客運碼頭兩新線首航 廣州往來港機場 尖沙咀

【本報訊】新跨境客運船昨日首航，兩條新航線由廣州琶洲港澳客運碼頭，分別往來香港國際機場海天客運碼頭及尖沙咀中國客運碼頭，航程約兩小時。前往香港國際機場登機的旅客，更可在琶洲碼頭口岸預先辦理手續及託運行李，乘船抵港後直接登機，過程中毋須辦理一般香港出入境和海關手續。

未來擬增澳門氹仔珠海線 港府表示，琶洲港澳客運碼頭位於廣州市中心，地理位置優越，與作為重要門戶的香港機場連接，正是大灣區城市優勢互補的好例子。琶洲碼頭上月試運以來大受歡迎，許多港商覺得新航線方便往來廣州，並推薦外國參展商先坐飛機抵港，再經水路到琶洲。

當局表示，新航線既能發揮香港國際航空網絡廣闊的獨特優勢，也能助力中國進出口商品交易會（廣交會）的進一步國際化，促進大灣區的整體發展和競爭力。琶洲港澳客運碼頭毗鄰廣交會展館，該碼頭將來另計劃新增澳門氹仔、珠海航線。