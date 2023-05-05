網騙一周29宗 澳門酒店套票逾半

【本報訊】在剛過去的五一勞動節加上周末，不少港人連放3日假期，部分人選擇去澳門來個短線旅遊，並在網上社交平台購買酒店套票及船飛。部分平台出售套票及船飛時，標榜優惠接近半價，惟當中不少有「伏」。在過去一周，執法部門已接獲29宗關於酒店套票的網購騙案，總損失金額逾6萬元，當中有16宗（佔55%）關於澳門酒店套票。