五一長假 逾170萬人次入境 內地訪客佔近四成

深度遊趨增 業界加強導遊培訓 五一長假期間結束，本港市面出現久違的旅客人潮。5日假期合共逾170萬人次入境香港，當中內地訪客佔近四成；僅及疫情前的約六成。旅遊業監管局指長假期間接獲453個內地入境團登記，指今次入境團數量較以往少，暫無收到任何投訴，日後會因應情況檢視規管措施。至於導遊總工會就指，旅客對本港深度遊產生興趣，近兩年的導遊培訓課程已逐步緊貼趨勢，加強導遊對古蹟、文化、非物質文化遺產等認識及介紹。

分流團餐客 旅監局：食肆有責 入境處數字顯示，5日長假期有171萬人次入境香港，當中內地訪客有62.5萬，佔整體約37%。旅客人數雖較新冠疫情期間上升，不過，與2019年疫情前的水平比較，長假期的內地訪客數字相當於當年的63%。旅遊業監管局總結5日假期，共接獲453個內地入境旅行團登記，涉及約1.38萬人次，當中有30團前日（3日）抵港，包括約840人次內地旅客。

就早前九龍城區內地團團餐阻街擾民一事，旅監局行政總裁方安妮表示，該局每日都有派員巡視旅遊景點，目前沒有接獲到任何投訴，秩序大致暢順。不過，由於現時食肆不在旅監局的管轄範圍內，對監管團餐、分散人流方面感「傷腦筋」。她希望食肆履行社會責任，合作協調分散人流，若食肆不合作，可能需要納入規管，要求食肆要按容量接客。

另外，專業導遊總工會主席余莉華就指，經過3年疫情後，旅客開始對本地深度遊產生興趣，但有部分持證的導遊，以往是接待購物團為主，可能對香港的歷史文化了解不深，以致未能正確交代景點的資訊。

余莉華續說，近兩年的導遊培訓課程已逐步緊貼趨勢，加強導遊對古蹟、文化、非物質文化遺產等認識及介紹，亦強制要求導遊續牌時，最少要接受21小時的培訓，了解旅遊環境改變，特別注重深度遊、生態地質、古蹟等，加強導遊能力及技巧。她又建議旅行社在聘用導遊時，要更重視本地深度遊方面的技能。