殘疾僱員支援計劃 保良局獲委管理

【本報訊】為支援殘疾人士就業，社會福利署自2013年6月推出「殘疾僱員支援計劃」，讓僱主可為每名殘疾僱員申請一筆過資助，購置輔助儀器或改裝工作間，協助殘疾僱員在工作場所執行職務及提升工作效率。該計劃全年接受申請，每位殘疾僱員的資助額上限為4萬元。

購輔助儀器 每位上限4萬元 該計劃的資助範圍廣泛，能滿足殘疾僱員在工作上特殊需要的輔助儀器及改裝工程均可獲考慮資助，例如購置電腦配件或配置設備、光學放大裝置、聽覺輔助裝置、點字產品及安裝扶手等。

社署已委託保良局擔任該計劃的管理機構，協助管理及宣傳、提供諮詢服務及跟進獲撥款計劃的推行進展，並為該計劃的申請作評估，以及向社署設立的計劃委員會提供審批建議。僱主可透過以下轉介機構推薦申請該計劃，包括獲社署資助營辦職業康復服務的非政府機構；獲僱員再培訓局資助，並為殘疾人士或康復中的工傷人士開辦訓練課程的非政府機構；勞工處展能就業科；職業訓練局以及保良局。有意申請的僱主可透過轉介機構將填妥的申請表格，連同所需文件郵寄或交回社署。

申請費用全免，申請機構亦可遞交多於一份申請。僱主如有查詢，可聯絡保良局「殘疾僱員支援計劃」辦事處，亦可從社署網頁參閱及下載該計劃的最新詳情、資料文件及申請表格。