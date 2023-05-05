日內瓦發明展 理大破紀錄奪31獎

【本報訊】理工大學研究團隊揚威日內瓦國際發明展，共奪得31個獎項，是歷來奪得最多獎項。項目包括由理大工業及系統工程學系聯同眼科視光學院共同研發的「近視防控鏡片」，透過利用「光學離焦」和「超精密納米多環加工」兩項尖端技術，矯正視網膜中心視力，減慢眼睛拉長，阻止6至18歲的兒童及青年近視加深。有關技術分別獲「日內瓦州特別大獎」及「評審團嘉許金獎」。

防控鏡片 減近視加深速度 研究團隊表示，鏡片有環形間隔矯正區和離焦區，前者能矯正視網膜中心的視力，而後者則將光線稍微聚焦於視網膜前方，實現近視離焦，這能減慢眼球拉長，延緩近視加深。而「超精密納米多環加工技術」則有助鏡片合理分配屈光率，形成光滑無縫的鏡片表面，從而在清晰視力、舒適度和近視控制之間取得良好平衡。

團隊續指，有18名9至15歲兒童正佩戴近視防控鏡片，9個半月後發現，近視只增長了13度，較無防控鏡片的一年平均加深75度速度慢。團隊強調，嚴重近視可引致其他嚴重眼疾，如青光眼、白內障等，故近視問題有必要正視，盡早令兒童近視受控。

理大另外成功研發一款太空相機，專門在火星上使用。這款相機能承受極端溫差，圖像失真率低，更具備超廣闊170度對角線視野，可承受自身重量6,200倍衝擊，適合在火星的惡劣環境下使用。相機重量僅390克，並運用創新設計元素，如集成散熱、分層金屬輻射保護，以及彈性減震結構。