聖嘉祿學校 新學年生源缺乏 不獲資助辦小一

距門檻只差一人 斥教局不公家長氣憤 繼長洲中華基督教會長洲堂錦江小學和黃大仙東頭邨獻主會溥仁小學後，位於堅尼地城的聖嘉祿學校亦未獲教育局准許於新學年開辦小一。聖嘉祿學校校長李永佳表示，該校小一收生人數只有15人，尚差一人才達到16人的開班要求，他希望該校可在2024至25年度恢復招收小一生。有家長對該校不開設小一感突然，認為對已報讀的學生不公平。另外，錦江小學昨早表示，教育局將維持原本決定，該校下學年將不會開設一年級。

李指，新冠疫情期間來港求學的學生減少，雖然全面通關後各個年級也有插班生，學校也曾3次向教育局上訴和爭取開班，但最終不成功，覺得無奈。他補充，教育局曾向該校提出「殺校」或與其他學校合併，但他認為學校有悠長的歷史，並在區內受家長歡迎，會堅持營運。他又稱，將於2024至25學年恢復參與「小一入學統籌辦法」，希望可重新開設小一年級。

李強調現在不會、也不希望該校被「殺校」。他稱，雖然無法開設一年級會對教師數目造成影響，但部分教學人員將移民或退休，相關教職員的流失應該有助平衡人手供過於求的問題。

李太太認為該所學校對學生很好，但當局突然不讓其開設小一年級，令部分學生已報讀但不能入學，感覺抹殺此校，認為不公平。她認為，教育局應該了解更多 ，不是一句「不開就不開」，若不向全部家長交代較為不公道。鄭女士稱孩子正就讀該校四年級，擔心未能在該校完成小學課程。

錦江小學申辦私立小一 另外，中華基督教會長洲堂錦江小學早前接獲教育局通知，不獲開辦小一課程，意味將面臨殺校危機。該校現屆校友會上月就事件發公開信，冀教育局酌情處理。惟該校昨早在校網發通告引述當局回覆指，由於適齡學童人口下降，故基於既定原則，該校下學年的小一班級將不獲政府資助，即當局維持原本決定。

通告另提到，該校上月中向教育局已提交詳細計劃書，申請下學年辦私立小一班，列明該辦學團體會全費資助該校下學年的小一生；另「作了最壞打算」，全費資助這批小一生至升讀小三，即港府現時的3年上限。以上申請有待當局回覆。若該校於2024/25年的小一入讀人數達到教局要求，所有班級重獲政府資助，運作會回復正常。