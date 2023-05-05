醫健：醫患同行：社區券滿足患者居家護理需求 讓長者在家安心養老

香港正邁向「超高齡社會」！早於2013年，社會福利署已推行「長者社區照顧服務券」試驗計劃（下稱社區券），積極為本港長者提供多一個居家安老的選擇。研究指，居家安老是國際大趨勢，也是大多數年長人士的意願，它能讓長者在自己熟悉的社區及環境中生活，在安心的居家環境中接受康復護理及治療。

由社署推行的社區券計劃已經試驗十年，亦將於今年2023年第三季恒常化，將「錢跟人走」貫徹實踐，惠及更多有需要長者；以長者的需要為本，為長者提供長者友善的社區支援，減輕照顧者的經濟和照顧負擔之餘，可隨着個人需要的轉變，選擇更適合自己的護理服務。

居家護理是以人為本、以家庭為單位、以社區為基石，提供被照顧者及照顧者持續性的照護，是協同式照顧的一種。居家照護既使長者避免了因居住在陌生環境而產生焦慮和不安，亦能減慢長者的身體機能和認知能力衰退。以護理專業領航的居家護理服務，協助無法外出之長期臥床、行動功能障礙、或需長期病情監察照顧的個案，能在家中獲得適當的居家照護。若發現個案現存之健康問題或潛在危險因素後，能及時提供個人化的護理諮詢、指導及護理措施，以減少疾病併發症與住院機率，甚或選擇安排於家中辭世。另一重要目的是幫助照顧者在家照護病人，讓醫療服務不致因出院而中斷，同時也可以減輕病人及家屬往返醫院所花費的時間和精力。而社區券是不受地域和時期限制，可以跨區及短暫使用，讓長者有更多選擇去尋找適合自己的居家護理服務。