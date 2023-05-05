醫健：職場健康：再「忙」都要安全！ 注意正確提舉和搬運

長假期加上消費券效應，相信餐飲和零售等相關行業的僱主和員工已忙得不可開交，但工作安全仍然是大家時刻必須關注的議題。

餐飲和零售業員工經常需要進行提舉和搬運工作，若沒有注意工作姿勢容易導致腰背受傷。一些正確提舉和搬運姿勢，例如「將身體盡量靠近搬運的物件」、「保持腰背平直」、「不可彎腰扭腰」、「用大腿肌肉發力提舉物件」，都是大家耳熟能詳的安全要點，但請大家就算工作再「忙」都勿「忘」安全！

定期保養設備 改善工作場地 除了員工採用正確姿勢工作，僱主更須為提舉或搬運工作進行風險評估，評估時除了考慮貨物的重量、形狀及大小外，亦須考慮工作環境限制，妥善安排搬運方法，例如空間會否過於狹窄、地面會否傾斜、凹凸不平或濕滑等。僱主亦須衡量員工能力及身體狀況，安排工作並提供設備輔助。而員工搬運時亦要量力而為，切勿逞強，使用手推車協助，並在需要時找他人幫助，以多人合力和協調的方式搬運。僱主亦應定期檢查保養這些設備，以確保它們處於良好的操作狀態。

僱主更可透過多方面的改善方案預防員工因提舉和搬運受傷，例如重新設計工序，縮短搬運物件的距離及減少存取次數，把大包的物件分拆成小包來減輕貨物重量，亦可改善工作場地整理確保有足夠的空間讓員工可以正確的姿勢工作。餐飲和零售業生意有所提升，員工的職業安全及健康亦絕對不容忽視。

職業安全健康局

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