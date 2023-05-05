消委會倡完善私人物管制度 小業主參與度僅三成

【本報訊】消費者委員會發表研究報告，提出要完善私人物業管理制度。不過，無論是地區人士還是物管公司業界代表，均對完善存在分歧。物管公司代表稱，發展商或商用業主佔較大業權份數是無可厚非，管理費主要受物業設施多寡影響。有地區人士就指小業主參與度低，有業主認同首任物管公司與發展商有關連反而是好事。

物業設施多寡影響管理費 物業管理公司協會前主席陳志球表示，法例已經要求一手樓售樓書，列明業權份數，供業主參考；而商住項目中，除了住宅單位業主外，商用業主權益亦應受到重視，發展商或商用業主按比例佔有較大業權份數，無可厚非。即使發展商有較大機會決定項目的物管公司，不代表會令其他業主要付較高管理費，管理費水平主要受到物業設施多寡影響。

本身為法團主席的油尖旺區議員鍾澤暉稱，不少舊樓的大廈公契，未必清楚列明維修或管理責任，甚至有大廈未有完全依照公契處理管理費和維修費攤分等問題，容易爭拗。一般小業主在牽涉金錢的情況下，例如大廈有潛在危險，需要維修並收到政府發出的法定命令、法團帳目混亂，或者管理費脫離通脹率大幅調升，才會有較多業主參與。部分大廈的業主大會出席率低，可能只得約20%業權代表參與，最多都只得約30%，或需管理委員會或管理公司「拍門」邀請業主出席。

對於部分發展商在公契訂明的首任物管公司普遍與發展商有關連，或引起潛在利益衝突。鍾卻指部分業主認為大發展商旗下的管理公司相對有系統，不會胡亂行事、有紋有路。但亦有業主會比較不同年期落成、同一公司管理、大小相同的物業，如果發現自己的物業管理費較貴，就可能想換物管公司。