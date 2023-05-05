調查：私樓管理費差距大 15年樓齡內平均每呎3.4元

【本報訊】本港逾半人口居於私人樓宇，公用地方及設施維修由全部業主持有，一般以管理費方式共同承擔管理及維修。消費者委員會研究發現，管理費差距甚大，業主每月支付200至3,700元不等的管理費，平均每月管理費水平為1,108元，管理費支出平均約佔家庭每月收入7.4%，但55.4%人認為管理費合理。而去年本港住宅的物業管理服務總收入估計達到551億元，約佔本地生產總值2%。

逾23%人認為收費不合理 消委會除了訪問逾1,100名業主，亦向96個業主組織，以及22間物管公司了解管理費安排，發現業主平均每月需交1,108元管理費，每呎2.7元，其中樓齡15年以內的樓宇管理費最高，平均每呎3.4元；最低的為樓齡50年或以上、需維修的樓宇，每呎僅需1.9元，而有會所等設施的收費亦較高。

約45%業主表示，可接受管理費每次加幅少於5%，但業主組織提供最新的實際加幅中，逾60%加至少5%，其中一半加至少10%。55.4%人認為管理費合理，當中26.3%支付少於家庭月入1%的管理費；23.4%人認為不合理，其中28.9%人繳付家庭月入10%的管理費。

管理費主要用於支付員工薪金、維修保養及清潔等費用，達79%，而經理人酬金則佔約4.3%。調查亦發現，管理公司認為自己得分71.4至100%，而業主對管理公司評分僅43.7至65.9%。

物業管理業監管局表示，物管服務多元化又涉多個專業範疇，管理費水平難以一概而論，在採購服務時，不應單憑管理費的高低而決定，需客觀審視服務範疇及水平、物業樓齡、涵蓋的物業設施、單位數目、管理人手等。