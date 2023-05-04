即棄餐具一刀切 推行過急難跟貼

年輕人心血來潮，兩情相悅，「想做就去做」，結果就出事喇！估唔到呢個政府推行政策，又係經常被炮轟思慮不周，推行過急，好事都變頂住石磨做戲，吃力不討好！嗱，好似「簡約公屋」咁吖，從「愈簡愈貴」到「選址問題多多」等都畀議員、市民彈到樹葉都落，就算為基層「房事」着緊，可惜欲速則不達，欠嘅就係冇諗清諗楚咯！

呢，近期政府推環保政策，從「垃圾袋徵費計劃」到「膠袋加價」又係引來唔少討伐聲。前者固然多甩漏，後者膠袋加價又被學者指幫倒忙。學者話，如果超市裏嘅食品被禁止使用塑膠包裝，食品保存期會大大縮短，變質嘅食品不但有損健康，丟棄嘅食品亦會釀成大量浪費，對環境帶來更嚴重嘅污染。

呢嗱！政府又心血來潮啦！計劃分階段禁止銷售和供應塑膠即棄餐具和產品，最快今年第4季開始實施首階段措施，即係「大約在冬季」就禁止銷售發泡膠餐具、難回收而有成熟替代品嘅即棄膠餐具。阿哥，「走塑」來得咁急，一旦落實執行，唔使問阿貴，首當其衝嘅梗係飲食行業！環境局向立法會提交嘅文件指出，廢塑膠棄置量於2020年，佔堆填區都市固體廢物棄置量逾2,000公噸，約21%；由於塑膠喺環境中殘留極長時間，對環境及生態造成深遠威脅，故要加強「走塑」政策喎！

嗱！冇人會唔想推行環保，唔想「走塑救地球及海洋」！之不過，官僚平時不燒香，臨急抱佛腳！忽然來個「排空馭氣奔如電」要喺第4季推行！阿哥，開講都有話，吊頸都要抖下氣！零售管理協會提交意見書就指當局推行時間過急，並關注部分即棄產品未有替代品，部分紙製容器雖可盛載熱飲、熱食，之不過有紙製容器含有塑膠成分，將受到管制，措施推行過急，業界認為需至少有3季時間過渡！

官僚都話留意市場上大部分嘅供應商，已為首階段所管制嘅飲管、攪拌棒、進食用具及碟提供非塑膠替代品，例如紙、軟木等，可見商家一般都支持環保，亦相當配合。之不過，零售管理協會又提到，顧客購買壽司、刺身或沙律時，亦需要透明包裝觀察食物狀況，因此通常容器會使用膠蓋。市面上暫冇產品可以取代製作食物時用嘅塑膠即棄手套，醫學手套並不適合。此外，塑膠牙線棒暫時也未有替代品。

其實，有啲走塑措施的確可以行快一步，好似首階段嘅雨傘膠袋、螢光棒等，尤其雨傘膠袋，有環團推算港人一個雨季耗用1,336萬個雨傘膠袋，呢個真係無謂，應即立法禁用喇！至於壽司、刺身等暫未有另類包裝可代替膠蓋，業界的確需要時間諗諗計，再講吖，政策推行咁急，一刀切唔畀餐具，人客戶外用餐冇叉用，唔通要用手揦回到茹毛飲血嘅時代咩！